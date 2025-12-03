Хохлова втекла до Росії

Печерський районний суд Києва розглядає справу начальниці організаційного відділу Шевченківської РДА Києва Валентини Хлоп’ячак про допомогу експрем’єр-міністру Миколі Азарову поширювати російську пропаганду через його телеграм-канал. Також суд визнав Азарова та іншу адміністраторку його телеграм-каналу Олену Хохлову винними у злочинах проти національної безпеки України. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок 25 листопада.

За даними слідства, протягом 2022–2023 років Микола Азаров неодноразово робив публічні антиукраїнські заяви, спрямовані на виправдання збройної агресії РФ та заклики до повалення влади в Україні. Зокрема, він назвав події в Бучі «показухою» та заявив, що українці нібито самі спровокували «бійню в Бучі». Суд встановив, що у цьому Азарову допомагала начальниця організаційного відділу Шевченківської РДА Києва Валентина Хлоп’яча.

24 серпня 2022 року Азаров опублікував твердження, що «спеціальна операція» РФ нібито запобігла третій світовій війні. Іншим разом він стверджував, що Захід підштовхнув «київський режим» до руйнування Каховської ГЕС. Для поширення своїх заяв експрем’єр активно використовував телеграм-канал «Ніколай Азаров».

Слідство встановило, що до ведення телеграм-каналу Азаров залучив двох громадянок України – начальницю організаційного відділу Шевченківської РДА Києва Валентину Хлоп’ячу та колишню співробітницю цієї ж РДА Олену Хохлову. Вони, за даними правоохоронців, підбирали, писали, редагували та публікували матеріали російської пропаганди.

Зокрема, Хлоп’яча підготувала для Азарова текст допису: «Сегодня исполняется год как украинский народ стал разменной монетой в руках Запада. Пора бы украинцам прекратить этот беспредел» із фотографіями ракетних ударів по українських містах. Цей пост вона надіслала Хохловій, яка після погодження з Азаровим опублікувала його 24 лютого 2023 року в телеграм-каналі.

Микола Азаров утік з України після Революції гідності у 2014 році та відтоді проживає в Росії.

Суд визнав Азарова винним у державній зраді, виправдуванні збройної агресії РФ та публічних закликах до незаконної зміни кордону України і повалення конституційного ладу. За сукупністю злочинів Азарова заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Олену Хохлову також оголошено в розшук – вона переховується у Росії або на тимчасово окупованій території. За поширення публікацій Азарова суд призначив їй 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Валентина Хлоп’яча перебуває в Україні, і її справу продовжують розглядати в Шевченківському райсуді Києва.