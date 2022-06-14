Президент США Джо Байден офіційно повідомив, що продовжив надзвичайну ситуацію у зв’язку з діями та політикою режиму республіки Білорусь, що передбачає також продовження санкцій проти влади цієї країни. Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому.

«Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також діяльність білоруського режиму та постійні зловживання продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. З цієї причини національний надзвичайний стан, оголошений виконавчим наказом 13405, який був розширений у виконавчому наказі 14038, має продовжувати діяти після 16 червня 2022 року. Таким чином… я продовжую на 1 рік національну надзвичайну ситуацію, оголошену виконавчим указом 13405», – вказано в документі.

Зазначимо, що надзвичайний стан через дії керівництва Білорусі було запроваджено у США 16 червня 2006 року (указ №13405), а потім розширено після незаконних виборів у країні 9 серпня 2021 року (указ №14038).

У лютому 2022 року США ввели санкції проти Білорусі вже через вторгнення з її території в Україну. у червні Сполучені Штати запровадили санкції проти 71 компанії з Росії та Білорусі.

До слова, напередодні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в Вашингтоні заявила, що Сполучені Штати продовжать посилювати позиції України, щоби вона мала перевагу над агресором. Вона підкреслила, що Сполучені Штати намагатимуться забезпечити для України якомога сильніші позиції, щоби бути готовими до переговорів, коли настане час.