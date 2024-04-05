ПП «Ефект» придбало базу відпочинку на озері Світязь за 8,2 млн грн

У четвер, 4 квітня, відбувся аукціон з продажу бази відпочинку міністерства фінансів на озері Світязь Ковельського району. Переможною у третьому раунді стала ставка приватного підприємства «Ефект», яке запропонувало за об’єкт 8,2 млн грн.

Базу відпочинку на Світязі, яка є діючою і підключеною до електропостачання, Фонд Держмайна України виставив на приватизацію 14 березня 2024 року. Раніше власником бази було міністерство фінансів України. Стартова ціна складала 4,8 млн грн. Аукціон провели 4 квітня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли троє учасників. Переможною у третьому раунді стала ставка приватного підприємства «Ефект», яке запропонувало за базу відпочинку 8,2 млн грн. Як йдеться у протоколі електронних торгів, гроші за об'єкт переможець торгів має сплатити до 24 квітня 2024 року. Окрім заявленої суми, він також має виплатити ПДВ – 1,64 млн грн. На оприлюднених на майданчику Prozorro.Продажі фото видно, що на території бази відпочинку є туристичні будиночки, кілька недобудованих цегляних будівель, а також капітальні будівлі.

Фото Prozorro

За даними YouСontrol, приватне підприємство «Ефект» зареєстроване у квітні 2000 року в Луцьку Волинської області, спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Його керівником є Сергій Бохонко.

Додамо, що за умовами аукціону новий власник зобов’язаний зберегти основний профіль діяльності бази відпочинку щонайменше на 5 років після придбання.