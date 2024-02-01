Кам'яницьке родовище андезиту

У середу, 31 січня, Північний апеляційний господарський суд залишив без задоволення скаргу ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» до проведення аукціону з продажу спецдозволу на користування надрами родовища «Кам’яницьке 2». Переможець аукціону ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» сплатило за андезитове родовище поблизу Ужгорода 75 млн грн.

За родовище «Камʼяницьке 2» змагалися троє учасників: «Дорстрой монтаж Київ», «Френдлі Віндтехнолоджі» та «КобальтумРесурсЕкспорт». Ціна зі стартових 48,4 млн грн зросла більше ніж на третину. 75 000 050 грн за лот запропонувало ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт». Після проведення аукціону господарські суди в Києві ще понад 2 місяці розглядали позови «Френдлі Віндтехнолоджі» про визнання недійсними результатів аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами і в підсумку залишили скаргу без задоволення.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія-переможець аукціону створена у липні 2023 року і зареєстрована в Ужгороді. Директор «КобальтумРесурсЕкспорт» – харків’янин Володимир Андрющенко. Компанія займається наданням в оренду вантажних автомобілей та добуванням корисних копалин.

Андезитове родовище «Кам’яницьке 2» розташоване за кілометр від залізничної станції «Кам’яниця» Ужгородського району в межах Оноківської громади. Відстань до обласного центру Закарпаття – 13 км. Родовище відкрито Закарпатською геологорозвідувальною експедицією у 1974‒1977 рр. Площа ділянки надр – 58,7 га, а запаси корисних копалин – понад 17 тис. кубометрів. За 500 метрів від проданого родовища – карʼєр Укрзалізниці (родовище андезиту «Камʼяницьке») з удвічі меншою площею і майже в 5 разів меншими запасами.