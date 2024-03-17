У ніч на неділю, 17 березня, безпілотники атакували черговий нафтопереробний завод на території Росії. Про це повідомили російські ЗМІ.

За попередньою інформацією, безпілотники атакували Слов'янський нафтопереробний завод, що майже за 700 км від України. На опублікованому в соцмережах відео очевидець говорить про щонайменше 7 прильотів.

Наразі на території заводу у Слов'янську-на-Кубані основну площу пожежі вже ліквідовано. Відомо, що в момент атаки БПЛА одна людина померла, попередня причина смерті – серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Приблизне розташування Слов'янського нафтопереробного заводу

Згодом УП, з посиланням на власні джерела, повідомила, що цей завод атакувала Служба безпеки України спільно з Силами спецоперацій та Силами безпілотних систем ЗСУ. За словами джерела, можна говорити про успішний результат, було зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю. Співрозмовник зазначив, що загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.

Нагадаємо, вранці 16 березня невідомі безпілотники атакували два нафтопереробних заводи у Самарській області в Росії. Самарська область розташована приблизно за 1200 кілометрів від кордону з Україною.