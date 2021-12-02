Журналіст та керівник проекту Bihus.Info Денис Бігус спростував останній матеріал щодо знайдених грошей та коштовностей під час нещодавніх обшуків у нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви.

Відео із спростуванням Бігус оприлюднив 2 грудня. У ньому він пояснив, що їхні джерела у правоохоронних органах надіслали їм фотографії нібито з обшуку, однак вони виявилися з іншої справи. Водночас якої саме, журналіст не уточнив.

«Після того як ми зробили аналіз будинку Киви, одне із джерел у правоохоронних органах написало [редакції], що є ось фото та матеріали з обшуку. Однак в цьому наборі фотографій були світлини з іншої справи. І тут навіть немає більше, що пояснити. Те, що це потрапило в ефір – мій факап», – пояснив Денис Бігус.

Журналіст вибачився перед аудиторією та іншими ЗМІ, які поширили цю новину. Bihus.Info вже видалив сюжет про обшуки в Киви – він не доступний як на сайті проекту, так і на YouTube.

Нагадаємо, що пізно ввечері 1 грудня інформацію про обшуки у Киви з посиланням на Bihus.Info, поширили десятки українських ЗМІ, в тому числі і ZAXID.NET. За даними Bihus.Info, під час обшуків 16 листопада у будинку Іллі Киви знайшли готівки на 15 млн грн, злитки золота і картину, де він зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

Обшуки у будинку Іллі Киви у селі Козин під Києвом справді відбувалися 16 листопада. Пізніше розслідувачі Bihus.Info з'ясували, що цей будинок вартістю майже 21 млн грн у декларації нардепа також не вказаний. Журналісти ідентифікували маєток завдяки фото та відео, які оприлюднив колега Киви по фракції Вадим Рабінович.

Самі ж слідчі дії проводили в межах справи про незаконне поводження зі зброєю. Ще 16 жовтня Ілля Кива опублікував відео, в якому «відсвяткував» роковини вбивства лідера українських націоналістів Степана Бандери. На записі проросійський політик проголосив себе «лідером антифашистського руху», а після цього – випустив автоматну чергу у повітря у публічному місці та влаштував феєрверк. Через відео із стріляниною проти Киви порушили справу 26 жовтня.