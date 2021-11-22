Чи мають батарейні електромобілі ДВЗ? Вірна відповідь – ні

66% автомобілістів у США вважають, що електромобілі мають нафтовий двигун. Ще одна поширена хибна думка про те, що усі гібридні автомобілі потребують заряджання від мережі – так вважають 75% респондентів опитування, проведеного компанією Toyota, повідомляє РБК.

Це вже друге подібне опитування, проведене компанією Toyota, але його результати виявились практично такими ж, як у першому, у 2019 році. Респондентам ставили досить просте запитання: чи має батарейний електромобіль (BEV) двигун внутрішнього згоряння? Правильна відповідь, звісно, «ні», але 66% респондентів відповіли «так». Це досить дивно, оскільки електромобілі стають дедалі популярнішими, а інші дослідження показали, що понад 70% водіїв замислюються про перехід на електромобіль у найближчому майбутньому.

Автомобілістів також запитали, чи потрібно підзаряджати від мережі гібридні автомобілі – 75% респондентів відповіли ствердно. Насправді ж зарядки потребують лише плагін-гібридні автомобілі. У більшості випадків навіть плагін-гібриди не потрібне додаткове живлення від мережі, оскільки енергії рекуперації достатньо для щоденних поїздок.

Toyota розчарована такими результатами опитування, оскільки компанія випустила на ринок гібрид Prius понад два десятиліття тому. Крім того, японський бренд сьогодні пропонує широку лінійку гібридних автомобілів усіх типів, а також водневий та батарейний електромобілі.