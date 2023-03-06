Понад 1,3 млн користувачів застосунку «Дія» проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним днем, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Наймасовішим опитуванням у Дії стало вирішення, чи залишити 8 березня вихідним днем. У ньому взяли участь понад 2,1 млн українців. Більшість користувачів Дії проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним. Такий варіант підтримали понад 1,3 млн українців», – написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі в понеділок, 6 березня.

За його словами, понад 703 тис. користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем, ще 110 тис. українців не визначилися.

Міністр зазначив, що результати голосування будуть враховані у парламенті перед ухваленням законопроекту щодо 8 березня.

Як повідомляв ZAXID.NET, 28 лютого Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку «Дія» опитування про доцільність залишати 8 березня вихідним днем чи зробити його робочим.

Перед цим у парламенті зареєстрували законопроект, яким пропонується скасувати вихідні 8 березня, а також 1 та 9 травня, однак запровадити низку нових: 25 лютого (День української жінки (День українки) – День народження Лесі Українки); 9 березня (Шевченків день) та другу неділю травня (День матері).

Пізніше в парламенті зареєстрували ще один законопроект на тему 8 березня. У ньому депутати пропонують лише змінити його назву, але залишити вихідним. Цим же законопроектом пропонується скасувати вихідний на 9 травня.