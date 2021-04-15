Більшість українців підтримали рішення держави не використовувати російську вакцину від коронавірусу «Спутнік V». Про це свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг».

63% респондентів заявили, що підтримують відмову від російської вакцини, 23% – мають протилежну думку. Останніх найбільше серед мешканців південних і східних областей.

Головною причиною зростання захворюваності на коронавірус у березні цього року вважають недотримання карантину громадянами (46%). Далі – сезонне зростання простудних захворювань (32%), неефективні дії влади (28%) та виникнення нових форм коронавірусу (17%).

46% оцінюють як високий рівень професіоналізму та компетентності лікарів в Україні. 42% – протилежної думки. З липня 2020 року зросла кількість тих, котрі оцінюють високою компетентність українських медиків.

47% опитаних зверталися за медичною допомогою в державні заклади охорони здоров’я протягом останніх півроку. 53% – не зверталися. Останніх більше серед наймолодшої вікової групи (18-29 років) та чоловіків.

Серед тих, хто звертався, 43% на добре, або відмінно оцінили якість отриманих послуг. 33% оцінили на задовільно, 23% – на погано, чи жахливо. Останніх найбільше серед старшої вікової групи (60+ років), жителів міст, бідніших та чоловіків.

Близько третини опитаних вважають, що державні кошти цього року слід в першу чергу спрямувати на боротьбу з коронавірусом та збільшення соціальних виплат, пенсій. Лише 10% – за спрямування державних грошей на збільшення зарплат медиків, 8% – на будівництво доріг, 4% – на збільшення зарплат вчителів.

В опитуванні взяли участь 2000 респондентів, дослідження проводилось методом особистого формалізованого інтерв’ю.