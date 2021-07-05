39-річний пасажир ВАЗу загинув унаслідок зіткнення автомоблія з відбійником на трасі Київ-Чоп на Золочівщині. Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу с. Ожидів, що за 17 км від Буська, у неділю, 4 липня, близько 18:16. 64-річний водій автомобіля ВАЗ отримав травми, а 39-річний пасажир загинув.

«Поблизу с. Ожидів (Буська ТГ) Золочівського району водій автомобіля ВАЗ-2107, не впоравшись із керуванням, виїхав на зустрічне узбіччя дороги, де здійснив зіткнення з відбійником. Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, а пасажир автомобіля, мешканець с. Мармузовичі 1981 року народження, загинув на місці події», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Фото поліції

За кермом ВАЗу був мешканець с. Мармузовичі 1956 року народження.

Поліція встановлює обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

За інформацією зі сторінки Буськ онлайн, в автомобілі їхали батько 1956 року народження та його син. Унаслідок зіткнення з відбійником загинув пасажир, 1981 року народження.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 12 дорожньо-транспортних пригод, дві з них – із потерпілими. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще троє отримали травми.