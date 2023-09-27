Поліція відкрила кримінальне провадження щодо побиття 11-річного школяра у Рівному. Хлопець заявив, що побої йому наніс дорослий чоловік, який підійшов обговорити конфлікт хлопця з однокласником.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався пообіді 22 вересня біля одного з ліцеїв у Рівному. До правоохоронців звернулась 33-річна жінка, яка повідомила, що біля школи невідомий чоловік побив її сина.

«Поліцейські попередньо встановили, що напередодні між двома шестикласниками виник конфлікт. Наступного дня після уроків до 11-річного ліцеїста підійшов 61-річний рівнянин – знайомий сім’ї іншого учасника інциденту та намагався розібратися у ситуації. Пізніше малолітній у присутності батьків пояснив, що невідомий чоловік видер з його рук телефон, і наносив ним удари по голові та шарпав за вуха», – йдеться у повідомленні.

Медики діагностували у хлопчика забої, зокрема, на голові. Після надання допомоги його відпустили.

Щодо інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ (нанесення легких тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає 850 грн штрафу.