Пішохід переходив колії в недозволеному місці і потрапив під поїзд

У четвер, 20 листопада, увнаслідок наїзду потяга у Скнилові біля Львова загинув 80-річний львів’янин, який переходив колії в недозволеному місці.

За даними поліції Львівщини, близько 9:00 на залізничній станції «Скнилів» на вулиці Авіаційній у Львові потяг сполученням «Коломия – Рава-Руська» здійснив наїзд на 80-річного львів’янина, який переходив залізничну колію у невстановленому місці.

Від отриманих травм літній чоловік загинув на місці.

За фактом трагедії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки експлуатації залізничного транспорту (ч.3 ст.276 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.