Автонавантажувач перекинувся та затиснув 54-річного чоловіка, який від отриманих травм загинув

У понеділок, 16 жовтня, у селі неподалік Львова трапився нещасний випадок: на території підприємства перекинувся автонавантажувач та затиснув 54-річного працівника. Від отриманих травм чоловік загинув.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, приблизно о 12:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що у селі Мшана поблизу Львова на території одного з підприємств автонавантажувачем затиснуто чоловіка. На місце виїздили рятувальники, медики та поліція.

Як з’ясувалось на місці події, автонавантажувач перекинувся та затиснув 54-річного чоловіка, який від отриманих травм загинув. Його діло деблокували рятувальники. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.