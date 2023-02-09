Будівництво приватного пологового будинку анонсували ще у 2021 році

Поблизу міського озера в Івано-Франківську побудують новий пологовий будинок. Ділянка, де будуватимуть медцентр, розташована у зеленій зоні, належить громаді та наразі перебуває в оренді. Як повідомляв ZAXID.NET, дозвіл на будівництво пологового будинку мерія Франківська надала ще у листопаді 2021 року. Тоді зазначалося, що це буде приватний медцентр, забудовники – київська компанія «Інвест-Актив». На першому етапі проекту інвестиції складуть понад 300 млн грн.

Про старт будівництва Центру матері та дитини поблизу центрального міського озера в Івано-Франківську повідомило «Суспільне» з посиланням на слова представників забудовника. Як зазначила директорка компанії «Медінвестактив» та девелоперка проекту Оксана Кобрин, замовник і орендар ділянки отримав дозвіл на будівництво у 2022 році.

«Для будівництва нового медичного Центру матері та дитини ми ретельно проаналізували потреби громади й довго працювали над проектом. Ми активно і давно спілкуємося з мешканцями сусідніх будинків. Розповідаємо їм про те, що саме збудуємо», — додала Оксана Кобрин.

Такий вигляд ділянка біля озера має зараз. Фото «Суспільного»

Також вона уточнила, що на території, де починають будівництво, планують провести благоустрій, облаштувати місця для прогулянок та вихід до озера. У будівлі центру планують розмістити пологовий будинок з окремими палатами для кожної породіллі та можливістю спільного перебування партнерів та родичів, діагностичний центр з обладнанням (МРТ, КТ, рентген, мамограф та лабораторія), консультативну клініку для дорослих та дітей.

Як повідомляв ZAXID.NET, дозвіл на будівництво пологового будинку біля міського озера в межах вулиць Ленкавського – Гурика мерія Франківська надала ще у листопаді 2021 року. Тоді зазначалося, що це буде приватний медцентр, забудовники – київська компанія «Інвест-Актив». За задумом інвестора, це буде сучасний центр матері та дитини з пологовим будинком. Підтримав ідею будівництва і міський голова Руслан Марцінків.

Інвестором приватного пологового будинку у Івано-Франківську є київська компанія «Інвест-Актив». Повідомлялося, що на першому етапі проекту інвестиції складуть понад 300 млн грн. Першочергово буде обладнано діагностичний центр, пологовий будинок з сімейними палатами, де разом із породіллями зможуть постійно перебувати близькі та родичі, хірургічне відділення та служба екстреного реагування. На другому етапі проекту планується будівництво стаціонару для лікування дітей та дорослих.

За даними аналітичної системи YouСontrol, компанія «Інвест-Актив» належить киянину Олегу Париляку. З 2007 по 2012 рік він був помічником народного депутата від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Романа Ткача. У 2012 році Олег Париляк був довіреною особою кандидата у народні депутати Миколи Круця. Франківська компанія «Медінвестактив», яка займається безпосередньо будівництвом на місці, також належить Олегу Париляку та франківському забудовнику Андрію Луцькому. Заснована компанія у 2018 році, керівниця – Оксана Кобрин.