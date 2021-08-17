Іл-112В має замінити українські «Ан» на ринку транспортної авіації

У вівторок, 17 серпня, під час тренувального польоту розбився дослідний зразок новітнього військово-транспортного літака Іл-112В. Аварія трапилася під час тренувального польоту в районі аеродрому містечка Кубинка, що розташоване за 63 км від Москви.

Як повідомляє російський «Інтерфакс», на борту Іл-112В було три людини, за попередніми даними, всі вони загинули. Командиром екіпажу Іл-112В був заслужений льотчик-випробувач Микола Куїмов. Разом з ним літак пілотували льотчик-випробувач 1-го класу Дмитро Комаров і бортінженер-випробувач 1-го класу Микола Хлудєєв.

Экипаж разбившегося сегодня Ил-112: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. pic.twitter.com/p2XXsXFHSs — Рустем Адагамов (@adagamov) August 17, 2021

«Машина експериментальна, її випробовували при надлишкових навантаженнях. Версія відмови техніки поміж пріоритетних», – розповів співрозмовник агентства.

У соцмережах доступні відео очевидців аварії, на яких помітно, що двигун літака перед падінням охопив вогонь.

Очевидцы сняли падение в подмосковной Кубинке Ил-112.



На кадрах видно, как у новейшего самолёта горит двигатель.



Видео: соцсети pic.twitter.com/CgDjQYZ5lz — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 17, 2021

Іл-112В – перший військово-транспортний літак, розроблений в Росії фактично «з нуля» після розпаду Радянського Союзу. Єдиний дослідний екземпляр прилетів 13 серпня з воронезького заводу в Підмосков'я для участі в форумі «Армія-2021». Це третій після Sukhoi Superjet і МС-21 небойовий літак, повністю спроектований в Росії після розпаду СРСР.

Російська влада очікує, що ці літаки замінять українські «Ан» на ринку транспортної авіації. Зокрема він повинен замінити Ан-24 і Ан-26. Літак призначений для транспортування і повітряного десантування легких зразків озброєння, військової техніки, вантажів та особового складу загальною масою до 5 тонн.