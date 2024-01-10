Це вже 17-та фігурка кликуна, встановлена у Луцьку

Біля найстарішої пожежної частини у Луцьку встановили міні-скульптуру кликуна. Це вже 17-та фігурка глашатая, встановлена у місті. Її присвятили вогнеборцям.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, міні-скульптуру кликуна встановили на камені на вулиці Звитяжній перед 25-ю луцькою пожежно-рятувальною частиною. В управлінні туризму та промоції Луцької міськради додають, що створила скульптуру, як і більшість луцьких кликунів, львівська мисткиня Ніка Музичко. Гроші на реалізацію проекту виділили меценати.

Зазначимо, що ідею встановлювати по місту невеликі скульптурки кликунів міськрада запозичила у польського міста Вроцлав, де встановлюють фігурки гномів. Першого кликуна у Луцьку встановили в 2015 році. Наразі ж сумарно у місті нараховують 17 таких фігурок. Всі вони мають різні імена, наприклад, кликуна біля університету Лесі Українки назвали Книжко, а кликун, розміщений біля автентичної луцької бруківки трилінки має назву Трилінко.

Неодноразово фігурки кликунів викрадали хулігани та здавали на металобрухт. Однак, завжди їх вдавалось відшукати та розмістити заново.