Внаслідок важкої аварії загинув другий водій автобуса

В ніч з четверга на п'ятницю, 9 грудня, біля Одеси розбився рейсовий автобус, який їхав зі Львова. Внаслідок аварії загинув другий водій, який в той час не був за кермом, повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Одеської області.

Аварія сталася близько 01:00 ночі на трасі біля села Знам'янка.

«Автобус марки Van Hool їхав в сторону Одеси і підіймався затяжним підйомом, а перед ним їхав зерновоз Scania. Водій туристичного автобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою попереду», – розповіли ZAXID.NET у поліції Одещини.

Водій рейсового автобуса зіткнувся з вантажівкою, що їхала попереду (фото поліції)

Внаслідок аварії загинув другий водій. Додаткової інформації, зокрема, про вік загиблого ще немає. Також невідомо скільки саме пасажирів було в автобусі.

Водій, який був за кермом автобуса сполученням Львів-Одеса, а також четверо пасажирів отримали травми. Потерпілі були госпіталізовані на амбулаторне лікування.