Біля Ужгорода збудують масштабний курорт на 60 га
Перша черга включає будівництво апартаментів, школи і торгового центру
Поблизу Ужгорода почали будівництво масштабного курорту Onoky загальною площею 60 га. Про це повідомляє Forbes. Проєкт планують реалізувати упродовж 15 років. Він передбачає не лише будівництво відпочинкової інфраструктури, а й житла, школи та торгового центру. У суді перебувають одразу кілька справ, що стосуються відведення землі під майбутнє будівництво.
Йдеться про забудову навколо озера в селі Оноківці, що в передмісті Ужгорода. Багато років на березі цього озера працював Міжнародний спортивно-туристичний центр «Шамбала». Найбільша ділянка площею 52 га з 1996 року перебуває в оренді МПП «Карпати». Як стало відомо з матеріалів справи, Закарпатська окружна прокуратура оскаржувала укладання додаткових угод із орендарями і повернення 36,9 га з озером Оноківській сільській громаді.
У межах провадження суд арештовував ділянку і забороняв ДАБК видавати дозволи чи вводити в експлуатацію будь-які об’єкти на спірній землі. Однак у жовтні 2025 року Господарський суд Закарпатської області у задоволенні позову прокуратури відмовив. Наразі це рішення перебуває на розгляді апеляційного суду. Решта ділянок, на яких запланували масштабне будівництво, перебувають у комунальній і приватній власності і розташовані в межах набережної річки Уж.
Зазначимо, що загалом у суді перебувають одразу кілька справ, що стосуються відведення землі під майбутнє будівництво.
Попри це, вже взимку 2026 року в селі Оноківці розпочалося будівництво нового курорту Onoky River Club загальною площею 60 га. Проєкт розрахований на 15 років і включатиме не лише туристичну та рекреаційну інфраструктуру, а й житлові зони, торгово-розважальний центр, школу та медичний центр. Відкрити першу частину комплексу планують у 2029 році.
Забудовником є ТОВ «Онокі Девелопмент», створене менше року тому. Власниками компанії вказані мешканка Дніпра Тетяна Яроцька і киянин Віталій Колесников. Ініціатором і співінвестором проєкту себе називає Костянтин Паршин, власник порталу Delo.ua та медіахолдингу «Економіка+». Він раніше займався агробізнесом та девелопментом, був співвласником виробника борошна ТМ «Дніпромлин» і є співзасновником інвестиційного фонду «Красс Капітал». Інший співінвестор фонду — Євген Ткаченко. Фонд уже реалізує житловий комплекс Avenue44 в Ужгороді і уклав генеральну угоду щодо реалізації проєкту Onoky.
Візуалізація проєкту з ЛУН
У лютому Оноківська громада уклала із забудовником угоду про реалізацію масштабного комплексу, за умовами якого девелопер має профінансувати благоустрій набережної річки Уж протяжністю кілометр та підготовка проєктно-кошторисної документації для берегоукріплювальних робіт на правому березі, а також очисних споруд.
Onoky позиціонують як перший в Україні курорт, що поєднує балінезійську естетику та карпатський ландшафт, орієнтований на туристів з України та ближнього зарубіжжя. Курорт розташований близько до кордону з ЄС, зокрема зі Словаччиною, Польщею, Угорщиною та Румунією. Перша черга курорту займе 10,7 га із 37 000 м² забудови, включатиме понад 300 готельних номерів, два ресторани, чотири бари, spa-центр, фітнес-зону та коворкінг.
Крім цього, передбачається будівництво аквапарку на чотири басейни, включно з термальним, водні гірки, джакузі, з одночасним прийомом до 1000 гостей і понад 200 000 відвідувачів на рік. Окремо збудують термальний готельний кластер з 200 номерами та віллами. Будівництво житла передбачає створення майже 1900 апартаментів, медичного центру, приватної школи та торгово-розважального центру.
Проєкт розробляли українські архітектурні бюро AIMM та Archimatika, дизайн – YOD Group. Загальні інвестиції у проєкт оцінюють у 500 млн доларів. На будівництво першої черги передбачають 30 млн доларів.
Зазначимо, що ТзОВ «Онокі Девелопмент» декларує лише 2 тис. грн статутного капіталу та не має у власності жодної нерухомості.