Реалізувати першу чергу проєкту Onoky River Club планують до 2029 року

Поблизу Ужгорода почали будівництво масштабного курорту Onoky загальною площею 60 га. Про це повідомляє Forbes. Проєкт планують реалізувати упродовж 15 років. Він передбачає не лише будівництво відпочинкової інфраструктури, а й житла, школи та торгового центру. У суді перебувають одразу кілька справ, що стосуються відведення землі під майбутнє будівництво.

Йдеться про забудову навколо озера в селі Оноківці, що в передмісті Ужгорода. Багато років на березі цього озера працював Міжнародний спортивно-туристичний центр «Шамбала». Найбільша ділянка площею 52 га з 1996 року перебуває в оренді МПП «Карпати». Як стало відомо з матеріалів справи, Закарпатська окружна прокуратура оскаржувала укладання додаткових угод із орендарями і повернення 36,9 га з озером Оноківській сільській громаді.

У межах провадження суд арештовував ділянку і забороняв ДАБК видавати дозволи чи вводити в експлуатацію будь-які об’єкти на спірній землі. Однак у жовтні 2025 року Господарський суд Закарпатської області у задоволенні позову прокуратури відмовив. Наразі це рішення перебуває на розгляді апеляційного суду. Решта ділянок, на яких запланували масштабне будівництво, перебувають у комунальній і приватній власності і розташовані в межах набережної річки Уж.

Попри це, вже взимку 2026 року в селі Оноківці розпочалося будівництво нового курорту Onoky River Club загальною площею 60 га. Проєкт розрахований на 15 років і включатиме не лише туристичну та рекреаційну інфраструктуру, а й житлові зони, торгово-розважальний центр, школу та медичний центр. Відкрити першу частину комплексу планують у 2029 році.

Забудовником є ТОВ «Онокі Девелопмент», створене менше року тому. Власниками компанії вказані мешканка Дніпра Тетяна Яроцька і киянин Віталій Колесников. Ініціатором і співінвестором проєкту себе називає Костянтин Паршин, власник порталу Delo.ua та медіахолдингу «Економіка+». Він раніше займався агробізнесом та девелопментом, був співвласником виробника борошна ТМ «Дніпромлин» і є співзасновником інвестиційного фонду «Красс Капітал». Інший співінвестор фонду — Євген Ткаченко. Фонд уже реалізує житловий комплекс Avenue44 в Ужгороді і уклав генеральну угоду щодо реалізації проєкту Onoky.

У лютому Оноківська громада уклала із забудовником угоду про реалізацію масштабного комплексу, за умовами якого девелопер має профінансувати благоустрій набережної річки Уж протяжністю кілометр та підготовка проєктно-кошторисної документації для берегоукріплювальних робіт на правому березі, а також очисних споруд.

Onoky позиціонують як перший в Україні курорт, що поєднує балінезійську естетику та карпатський ландшафт, орієнтований на туристів з України та ближнього зарубіжжя. Курорт розташований близько до кордону з ЄС, зокрема зі Словаччиною, Польщею, Угорщиною та Румунією. Перша черга курорту займе 10,7 га із 37 000 м² забудови, включатиме понад 300 готельних номерів, два ресторани, чотири бари, spa-центр, фітнес-зону та коворкінг.

Крім цього, передбачається будівництво аквапарку на чотири басейни, включно з термальним, водні гірки, джакузі, з одночасним прийомом до 1000 гостей і понад 200 000 відвідувачів на рік. Окремо збудують термальний готельний кластер з 200 номерами та віллами. Будівництво житла передбачає створення майже 1900 апартаментів, медичного центру, приватної школи та торгово-розважального центру.

Проєкт розробляли українські архітектурні бюро AIMM та Archimatika, дизайн – YOD Group. Загальні інвестиції у проєкт оцінюють у 500 млн доларів. На будівництво першої черги передбачають 30 млн доларів.

Зазначимо, що ТзОВ «Онокі Девелопмент» декларує лише 2 тис. грн статутного капіталу та не має у власності жодної нерухомості.