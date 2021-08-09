Рятувальники спустилися в ущелину і витягнули звідти постраждалого

Неподалік селі Нирків Чортківського району 48-річний чоловік звалився у 25-метрову ущелину. Інцидент стався поблизу Джуринського водоспаду. На місце події одразу викликали рятувальників і бригаду швидкої допомоги із Заліщиків. Чоловік живий, але перебуває у важкому стані: за інформацією рятувальників, після падіння він не відчував ніг та рук і час від часу втрачав свідомість. Інцидент стався в суботу, 7 серпня, однак стало відомо про нього лише сьогодні після повідомлення тернопільських рятувальників.

Обставини, за яких 48-річний чоловік впав в урвище, наразі невідомі. У прес-службі ДСНС повідомили, що отримали дзвінок від друзів чоловіка, які повідомили, що їх приятель впав у глибокий яр, пролетів кілька метрів, а потім скотився до низу по камінні та заростях.

«У суботу, 7 серпня, на пункт зв'язку надійшло повідомлення про людину, що впала у 25-метрову ущелину в районі Джуринського водоспаду в селі Нирків Товстенської територіальної громади. По прибуттю чергового караулу до місця події було здійснено спуск рятувальників в ущелину», – повідомляють на сторінці пожежно-рятувального загону.

Щоб підняти постраждалого чоловіка наверх, рятувальники використали спеціальну дошку. Чоловіка на руках пронесли близько кілометра і тоді передали бригаді швидкої допомоги із Заліщиків.

«Рятувальники оперативно дістали чоловіка із 25-метрового яру, який розташований біля Джуринського водоспаду. Весь цей час постраждалий був при тямі. Його забрали в Заліщики, а звідти перевезли до Івано-Франківська», – розповіла ZAXID.NET прес-секретарка ГУ ДСНС Тернопільщини Ірина Крупа.

Водночас рятувальники із Заліщиків повідомили ZAXID.NET, що постраждалим є чоловік 1973 року народження. Відомо, що він впав із 25-метрової висоти і деякий час котився по камінню донизу. Коли його знайшли, чоловік був у критичному стані, не відчував ніг та рук і час від часу втрачав свідомість. Оскільки це мешканець Івано-Франківської області, його доставили до тамтешньої лікарні.