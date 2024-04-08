Badgers Battle – конкурс для майстрів та новачків у 3D візуалізації / Фото HISM

Скористайтеся шансом отримати 2000€, визнання вашого таланту візуалізатора та можливість зробити внесок у розробку чогось надзвичайного.

4 квітня студія креативної архітектурної візуалізації HISM розпочала не просто конкурс, а справжню битву за створення найкращої ЗD візуалізації «Музею Свободи». Сьогодні детально розповідаємо, як долучитися до поєдинку та що отримають переможці.

Про конкурс

Badgers Battle від HISM – конкурс для майстрів та новачків у 3D візуалізації як з України, так і з усього світу, які долають межі можливого. Приєднуйтесь до боротьби талантів, це чудова можливість переконатися, що вся спільнота ARCHVIZ дізнається про вас.

Олексій Ніжніковський / Фото HISM

«Конкурс Badgers Battle – це можливість для кожного сказати своє слово та продемонструвати своє 3D кунг-фу. Ми прагнемо виявити найсильнішого, чий візуальний стиль домінуватиме у битві. У журі зібрані майстри різних шкіл візуальних єдиноборств і вони зможуть належним чином оцінити ваші зусилля», – розповів креативний директор HISM Олексій Ніжніковський.

Щоб взяти участь, потрібно:

Зареєструватися на сайті конкурсу. Підготувати візуалізації інтер’єру та екстер’єру «Музею Свободи» на основі архітектурного проекту, що його надає студія. Завантажити готові роботи в особистому кабінеті на сайті.

Прийом робіт завершується 16 травня, тож використайте цей час для розробки стратегії та тактики поєдинку.

Що отримають переможці

Переможці Badgers Battle залишать віртуальну арену з трофеями.

За 1 місце – приз 2000€ та запрошення в команду HISM.

За 2 місце – винагорода 1000€.

Ще 5 учасників отримають почесні відзнаки.

Той, хто долучить найбільше друзів чи колег до битви, отримає спеціальний приз – індивідуальний майстер-клас від Олексія Ніжніковського, засновника та креативного директора HISM. Олексій має понад 8 років досвіду у 3D візуалізації та співпраці з провідними архітектурними студіями світу.

Крім того, кожен учасник отримує доступ до чату, де організатори будуть відповідати на питання та забезпечувати підтримку протягом всього поєдинку.

Знайомство з HISM

HISM – українська студія креативної архітектурної візуалізації. Не просто офіс, де всі напружено працюють над проектами, а дружній колектив, поєднаний спільними цінностями:

амбітність робити красиво;

прагнення високої якості;

відкритість новим технологіям.

Все це дозволило компанії створювати більш деталізовані проекти та зрівнятися за якістю з провідними світовими студіями візуалізації.

Зараз HISM співпрацює з клієнтами з Нідерландів, Бельгії, Великобританії, Німеччини, Іспанії, США, Саудівської Аравії та скандинавських країн.

У портфоліо компанії такі клієнти:

OMA;

Snohetta;

Ricardo Bofill Taller De Arquitectura;

AEDAS;

та інші знакові імена в архітектурі.

Всі в HISM разом святкують свої перемоги та разом прагнуть більшого, адже завжди є куди зростати. Міжнародний конкурс Badgers Battle – чудова можливість для візуалізаторів долучитися до цього росту, продемонструвати свою винахідливість, створити емоції та розповісти історії за допомогою візуальних образів.

Готові прийняти виклик і створити щось, що стане новим словом в архітектурній візуалізації? Тоді приєднуйтесь до створення візуального наративу, який вшановує позачасову сутність свободи!