Битва майстрів 3D. Втілюйте свободу в архітектурі та вигравайте 2000 євро
Візуалізатори, до бою! HISM шукає таланти для «Музею Свободи»
Скористайтеся шансом отримати 2000€, визнання вашого таланту візуалізатора та можливість зробити внесок у розробку чогось надзвичайного.
4 квітня студія креативної архітектурної візуалізації HISM розпочала не просто конкурс, а справжню битву за створення найкращої ЗD візуалізації «Музею Свободи». Сьогодні детально розповідаємо, як долучитися до поєдинку та що отримають переможці.
Про конкурс
Badgers Battle від HISM – конкурс для майстрів та новачків у 3D візуалізації як з України, так і з усього світу, які долають межі можливого. Приєднуйтесь до боротьби талантів, це чудова можливість переконатися, що вся спільнота ARCHVIZ дізнається про вас.
Олексій Ніжніковський / Фото HISM
«Конкурс Badgers Battle – це можливість для кожного сказати своє слово та продемонструвати своє 3D кунг-фу. Ми прагнемо виявити найсильнішого, чий візуальний стиль домінуватиме у битві. У журі зібрані майстри різних шкіл візуальних єдиноборств і вони зможуть належним чином оцінити ваші зусилля», – розповів креативний директор HISM Олексій Ніжніковський.
Щоб взяти участь, потрібно:
- Зареєструватися на сайті конкурсу.
- Підготувати візуалізації інтер’єру та екстер’єру «Музею Свободи» на основі архітектурного проекту, що його надає студія.
- Завантажити готові роботи в особистому кабінеті на сайті.
Прийом робіт завершується 16 травня, тож використайте цей час для розробки стратегії та тактики поєдинку.
Що отримають переможці
Переможці Badgers Battle залишать віртуальну арену з трофеями.
- За 1 місце – приз 2000€ та запрошення в команду HISM.
- За 2 місце – винагорода 1000€.
- Ще 5 учасників отримають почесні відзнаки.
Той, хто долучить найбільше друзів чи колег до битви, отримає спеціальний приз – індивідуальний майстер-клас від Олексія Ніжніковського, засновника та креативного директора HISM. Олексій має понад 8 років досвіду у 3D візуалізації та співпраці з провідними архітектурними студіями світу.
Крім того, кожен учасник отримує доступ до чату, де організатори будуть відповідати на питання та забезпечувати підтримку протягом всього поєдинку.
Знайомство з HISM
HISM – українська студія креативної архітектурної візуалізації. Не просто офіс, де всі напружено працюють над проектами, а дружній колектив, поєднаний спільними цінностями:
- амбітність робити красиво;
- прагнення високої якості;
- відкритість новим технологіям.
Все це дозволило компанії створювати більш деталізовані проекти та зрівнятися за якістю з провідними світовими студіями візуалізації.
Зараз HISM співпрацює з клієнтами з Нідерландів, Бельгії, Великобританії, Німеччини, Іспанії, США, Саудівської Аравії та скандинавських країн.
У портфоліо компанії такі клієнти:
- OMA;
- Snohetta;
- Ricardo Bofill Taller De Arquitectura;
- AEDAS;
- та інші знакові імена в архітектурі.
Всі в HISM разом святкують свої перемоги та разом прагнуть більшого, адже завжди є куди зростати. Міжнародний конкурс Badgers Battle – чудова можливість для візуалізаторів долучитися до цього росту, продемонструвати свою винахідливість, створити емоції та розповісти історії за допомогою візуальних образів.
Готові прийняти виклик і створити щось, що стане новим словом в архітектурній візуалізації? Тоді приєднуйтесь до створення візуального наративу, який вшановує позачасову сутність свободи!