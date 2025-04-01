ГУР завдали точних ударів по польових командних пунктах

ГУР дронами знищили командні пункти та бронетехніку російських окупантів. У вівторок, 1 квітня, Головне управління розвідки показало відео бойової роботи.

Ударні дрони розвідників завдають точних ударів по важливих військових об’єктах ворога, знищуючи командні пункти та бронетехніку росіян.

«Завдяки ударно-розвідувальним безпілотникам «Сич» воїни ГУР МО України регулярно влаштовують московитам вогненні нічні «дискотеки», – йдеться у дописі.

ГУР завдали точних ударів по польових командних пунктах, транспорті та місцях скупчення загарбників, що, як наголошують у повідомленні, вкотре підтверджує ефективність безпілотних технологій на полі бою.

Чергові успішні атаки завдали бійці групи «Партизана».

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що українські воїни під час ризикованої операції знищили російську піхоту, що накопичилася в одному з житлових будинків Торецька.