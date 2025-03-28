Українські військові замінували будівлю протитанковими мінами

Українські воїни під час ризикованої операції знищили російську піхоту, що накопичилася в одному з житлових будинків Торецька. Про це повідомило у четвер, 27 березня, оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».

Відомо, що операцію провели воїни 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. Вони отримали розвідувальні дані, що противник накопичив сили в одному з будинків Торецька і планує проводити штурмові дії.