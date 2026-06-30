Бійці Російського добровольчого корпусу стабілізували визначену ділянку оборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 29 червня, оприлюднило відео, в якому показано результати бойової роботи бійців Російського добровольчого корпусу на Запорізькому напрямку.

За даними ГУР, взимку 2025–2026 років підрозділ отримав завдання зупинити просування російських військ на одній із ділянок фронту. Для виконання місії бійці протягом кількох місяців проводили безперервні бойові операції.

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У Російському добровольчому корпусі заявили, що за цей час їм вдалося звільнити від російських військ близько 9 км2 території. Також, за інформацією підрозділу, в полон здалися 24 російські військові, ще 80 окупантів було ліквідовано. В результаті операції вдалося стабілізувати визначену ділянку оборони.

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Разом із повідомленням підрозділ опублікував відео, яке містить хроніку зимово-весняної кампанії очима українських оборонців. У ГУР нагадали, що Російський добровольчий корпус виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку у складі спецпідрозділу «Тимура».

Нагадаємо, Головне управління розвідки також 29 червня оприлюднило ексклюзивні відеокадри спецоперації підрозділу «Артан», у ході якої було знищено російських військових на Запоріжжі.