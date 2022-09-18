Від учора Україна контролює правий і лівий берег річки Оскіл

У Харківській області бійці Збройних сил України форсували річку Оскіл – притоку Сіверського Донця, узявши під контроль обидва її береги. Відповідне відео оприлюднила прес-служба Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

«ЗСУ форсували Оскіл. Від учора Україна контролює і лівий берег», – йдеться в публікації.

Зазначимо, що командир підрозділу «Кракен» Сергій Величко ще 16 вересня, повідомив, що захисники України форсували річку Оскіл та повністю звільнили Куп’янськ Харківської області.

Річка Оскіл – один з важливих рубежів, який мали подолати ЗСУ на Харківщині. За цим рубежем – частина Харківської області, досі окупована армією Росії, та ворожі укріплення біля Сватового та в Луганській області.

Нразі ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів населені пункти на сході та півдні України.

14 вересня в Міноборони повідомили, що за тиждень захисники України звільнили 388 населених пунктів і близько 8,5 тис. кв. км території в Харківській області.