Бійці ЗСУ вперше знищили рідкісний російський комплекс РЕБ
Комплекс «Свет-КУ» було знищено випущеною з HIMARS ракетою GMLRS
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Українські бійці вперше знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби Свет-КУ у тилу ворога. Про це 28 серпня повідомив радник міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник.
Комплекс «Свет-КУ» в Україні помічали тричі – у 2016, 2020 та 2021 роках на території тимчасово окупованої Луганської області. Цього разу комплекс виявили у тилу ворога. Наразі це перше зафіксоване знищення «Свет-КУ» під час війни.
За попередніми даними, українським аеророзвідникам вдалося вислідити цю машину, після чого вона була уражена випущеною з HIMARS ракетою GMLRS. Також відомо, що один такий комплекс РЕБ наші військові взяли як трофей ще у березні 2022 року.
Комплекс РЕБ РБ-636 «Свет-КУ» був прийнятий на озброєння армії РФ у 2012 році, скільки всього таких машин було поставлено у російські війська станом на сьогодні невідомо. Система призначена для оцінки електромагнітної обстановки, пошуку, виявлення та аналізу радіовипромінювань, а також визначення місцерозташування їх джерел.