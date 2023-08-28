Українські бійці вперше знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби Свет-КУ у тилу ворога. Про це 28 серпня повідомив радник міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник.

Комплекс «Свет-КУ» в Україні помічали тричі – у 2016, 2020 та 2021 роках на території тимчасово окупованої Луганської області. Цього разу комплекс виявили у тилу ворога. Наразі це перше зафіксоване знищення «Свет-КУ» під час війни.

За попередніми даними, українським аеророзвідникам вдалося вислідити цю машину, після чого вона була уражена випущеною з HIMARS ракетою GMLRS. Також відомо, що один такий комплекс РЕБ наші військові взяли як трофей ще у березні 2022 року.

A rare find, named the RB636 Sveet-KU, was adopted in 2012. In Ukraine, it was spotted three times, in 2016, 2020 and 2021 in the occupied Luhansk region. This time it was discovered behind enemy lines, where russians did not expect to find. This is the first recorded destruction pic.twitter.com/xvg0Q1Lrkl — Локі (@yaroslav_loki) August 28, 2023

Комплекс РЕБ РБ-636 «Свет-КУ» був прийнятий на озброєння армії РФ у 2012 році, скільки всього таких машин було поставлено у російські війська станом на сьогодні невідомо. Система призначена для оцінки електромагнітної обстановки, пошуку, виявлення та аналізу радіовипромінювань, а також визначення місцерозташування їх джерел.