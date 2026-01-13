Військовослужбовці танкового батальйону захопили танк Т-80

Воїни танкового батальйону захопили танк Т-80 російських загарбників. Про це у вівторок, 13 січня, повідомили на сторінці 92-ї бригади.

Військовослужбовці танкового батальйону у взаємодії з бійцями 1-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ ЗСУ затрофеїли російський танк Т-80. Військові зазначили, що у результаті злагоджених дій підрозділів техніка ворога була виведена з ладу.

Російський танк Т-80

«Захоплення ворожої техніки є черговим підтвердженням ефективної взаємодії підрозділів та професійної підготовки особового складу бригади», – додали у дописі.

Т-80 – це радянський основний бойовий танк, прийнятий на озброєння 1976 року. Він став першим у світі серійним танком з газотурбінним двигуном як основною силовою установкою, випередивши американський «Абрамс» на кілька років.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади (ОПДБр) зупинили спробу штурму росіянами позицій українських підрозділів на півночі Покровська. У результаті було знищено понад 20 російських окупантів.