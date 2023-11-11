ЗСУ знешкодили РЕБ окупантів під Авдіївкою

На Авдіївському напрямку Сили оборони України успішно завдали ударів по двох засобах радіоелектронної боротьби росіян – по комплексу Р-330 «Житєль» та станції Р-934 комплексу «Борісоглєбск-2». Про це 11 листопада повідомило командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Виявили й ідентифікували ворожі об'єкти оператори 3-го полку ССО під час розвідувальних дій поблизу Авдіївки. Провівши дорозвідку, бійці скоригували вогонь артилерійського підрозділу Сил оборони по цілях загарбників. У результаті влучних ударів одна ціль виведена з ладу, інша – знищена.

«Результат цієї роботи посилить спроможності Сил оборони на цьому напрямку і ворог це відчує», – наголосили в ССО.

Російський комплекс Р-330Ж «Житєль» автоматизована станція постановки перешкод. Він призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.

Комплекс радіоелектронної боротьби «Борісоглєбск-2» є глибокою модернізацією однойменного попередника. Головне завдання цього комплексу – виявлення та придушення різних каналів зв’язку та інших систем, що використовують радіосигнали. Насамперед це системи зв’язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові.