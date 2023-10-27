Знищена російська військова техніка

Втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки на Донеччині, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі. Про це йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці ISW припускають, що росіяни втратили набагато більше техніки під Авдіївкою, ніж під Вугледаром на початку цього року. При цьому вони звертають увагу на дані української сторони і супутникові знімки, які засвідчують втрати сил РФ у цьому районі.

«Російське командування перекинуло на Авдіївський фронт додаткові сили, щоб компенсувати великі людські втрати та зберегти здатність російських збройних сил продовжувати наступ. Проте російському командуванню, найімовірніше, буде складно компенсувати втрати російської техніки, особливо бронетехніки», – повідомляють у ISW.

Широкомасштабні втрати і нестача російської техніки в перший рік повномасштабного вторгнення значно обмежили здатність Росії вести ефективну маневрену механізовану війну під час наступу російських військових взимку-навесні 2023 року, що призвело до подальших втрат під час безладних механізованих штурмів під Вугледаром, в січні та лютому 2023 року.

«Нещодавні втрати російської техніки в районі Авдіївки, схоже, набагато більші, ніж попередні втрати техніки у Вугледарі… Втрати російської техніки біля Авдіївки, ймовірно, призведуть до ще більш явної нестачі російської техніки та затримки будь-якого прогресу, якого досягли російські військові у розв'язанні проблеми погіршення можливостей механізованої маневреної війни», – кажуть аналітики.

Нагадаємо, що за даними українських військових росіяни втратили понад 5000 вбитими і пораненими з початку штурму Авдіївки.