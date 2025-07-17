Через отримані поранення бійця довелося евакуювати

Під час бойових дій на Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР «Братство» самотужки стримав штурм сил противника, що переважали його в пʼять разів. Про це повідомила українська розвідка у четвер, 17 липня.

Як розповідають розвідники, військовий самотужки пішов проти п’ятьох російських загарбників. У відповідь на опір українського воїна окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни, а саме застосували отруйний газ. Після цього позицію накрили щільним мінометним вогнем і атаками FPV-дронів.

Внаслідок такої атаки військовий спецпідрозділу «Братство» зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості.

«Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим. Командування ухвалило єдине можливе рішення – евакуювати бійця. Попри активну роботу ворожих FPV-дронів, група евакуації змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доставити до стабілізаційного пункту», – йдеться у повідомленні.

Завдяки діям спецпризначенців позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути російських військових від неї.

Нагадаємо, 16 липня повідомляли, що військовослужбовці Луганського прикордонного загону взяли у полон 45-річного молодшого сержанта російської окупаційної армії у районі Серебрянського лісництва.