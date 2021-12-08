Наталія Шило переїхала з окупованої Горлівки до Харкова, а потім – до Києва

Бойовики в окупованому Донецьку півроку тримають у полоні Наталію Шило – вчительку фізики з Києва, яка приїхала на окуповану територію відвідати свою літню матір, повідомила в середу, 8 грудня, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

У зв’язку з цим вона зазначила, що звернулася до голови місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Флоранс Жиллєтт із проханням відвідати СІЗО-5 Донецька і перевірити дотримання прав української вчительки фізики Наталії Шило, яку російські найманці звинувачують у шпигунстві.

«Жінку було затримано в окупованій Горлівці 5 червня 2021 року, куди вона приїхала з Києва відвідати літню матір. Лише через 30 днів після затримання рідним вчительки дозволили передати їй одяг та продукти… Наталія Шило – корінна мешканка Горлівки. Після тимчасової окупації переїхала до Харкова, де працювала в школі та стала лауреатом міського конкурсу “Учитель року – 2018” у номінації “Фізика”. Згодом Наталія переїхала до Києва», – розповіла Денісова.

Зазначимо, що першою про перебування вчительки в полоні повідомила 6 грудня її донька Ірина Шило. Вона уточнила, що під час переїзду до Харкова у 2014 році не було можливості вивести маму вчительки з окупованої Горлівки.

Також Людмила Денісова попросила голову місії МКЧХ в Україні перевірити дотримання прав інших осіб, яких утримують на непідконтрольній території.

За її словами, наразі у в'язницях та СІЗО на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей незаконно утримують 30 жінок, яких катують та з якими неналежно поводяться. П'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги через проблеми зі здоров'ям.

«Наголошую на необхідності тиску на країну-окупанта Росію задля дотримання прав незаконно ув'язнених громадян України та негайного їх звільнення», – додала Денісова.