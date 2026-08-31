Памʼятник стилізували під козацький хрест

До Дня пам’яті захисників і захисниць України у Дрогобичі відкрили Меморіал пам’яті загиблих військовослужбовців 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс», що дислокується у місті. Камʼяний монумент зʼявився завдяки ініціативі самої бригади, розповіли у її пресслужбі.

Ансамбль меморіалу складається із двох частин: стели із козацьким хрестом та стіни, на якій встановлені меморіальні таблиці і щит бригади. Автором монумента є архітектор студії Replus Bureau Іван Маркович, який нині служить у цій бригаді.

Меморіал стилізований під козацький хрест (фото пресслужби бригади «Чорний ліс»)

За його словами, щит-шеврон є айдентикою бригади і водночас уособленням захисного щита, яким є військові для цивільних, а також символічним щитом, на якому полеглі повертаються додому.

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«Мені було важливо обрати “тихі” у своєму вигляді, але у той же час благородні матеріали – пісковик, латунь, натуральне дерево. Основу комплексу виконано із пісковика, що є також даниною українським поховальним традиціям. Саме пісковик використовувався козаками для намогильних хрестів, тому на стелі нашого меморіалу також є стилізований хрест», – наголосив Іван Маркович.

Латунні таблички з іменами полеглих захисників (фото пресслужби бригади «Чорний ліс»)

Як зазначив командир бригади, полковник Олександр Попов, зведення меморіального комплексу є шаною побратимів: «Свобода має конкретні імена та прізвища, і сьогодні її ціна викарбувана на меморіальних таблицях нашого монумента. Цей символічний жест увічнює памʼять військовослужбовців із Дрогобиччини, Харківщини, Волині, Рівненщини, Івано-Франківщини, які віддали за Україну своє життя, і наш обовʼязок – гідно вшанувати кожного з них».

Військовослужбовці бригади вшанували полеглих побратимів (фото пресслужби бригади «Чорний ліс»)

Під час відкриття меморіалу провели спеціальну церемонію – панахиду та чин освячення, а також почесний салютний залп за загиблими. Памʼятник звели за кошти меценатів та місцевого бізнесу, які безкоштовно надали матеріали для будівництва.