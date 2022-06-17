У США Ассанжу загрожує довічне ув'язнення

Глава МВС Британії Пріті Пател схвалила екстрадицію співзасновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США. У МВС Великої Британії зазначили, що екстрадиція Ассанжа не порушить його права на справедливий суд. Міністерство впевнене, що у США з ним будуть поводитися належним чином, у тому числі з огляду на стан його здоров’я. Команда Wikileaks заявила, що оскаржить це рішення, повідомляє Reuters.

Справу передали міністру внутрішніх справ минулого місяця. Це сталося після того, як суд постановив, що немає жодних юридичних питань щодо запевнень влади США щодо того, як, ймовірно, будуть поводитися з Ассанжем.

Справа Ассанжа пов'язана з публікацією WikiLeaks сотень тисяч документів про війни в Афганістані та Іраку, а також дипломатичних телеграм в 2010 і 2011 роках. Прокуратура США висунула Ассанжу 18 звинувачень у шпигунстві і неправомірному використанні комп'ютерів у зв'язку з публікацією WikiLeaks секретних військових документів США.

Натомість прихильники Ассанжа вважають його жертвою, бо він викрив правопорушення США в конфліктах в Афганістані та Іраку, і що його переслідування є політично вмотивованим нападом на журналістику та свободу слова.

Уродженець Австралії Джуліан Ассанж роками намагався уникнути суду в США за звинуваченнями, пов’язаними з публікацією понад 10 років тому у WikiLeaks багатьох секретних документів. На думку слідчих у Вашингтоні, внаслідок оприлюднення цих секретних матеріалів під загрозу потрапили життя інформаторів американських спецслужб, імена яких фігурували в документах.

Із 2012 року Ассанж у жив у Посольстві Еквадору в Лондоні, де попросив притулку. У 2019 році його затримала британська поліція. Скотленд-Ярд пояснив, що Ассанж був заарештований в Лондоні за запитом США. Тоді президент Еквадору Ленін Морено заявив, що Ассанж був позбавлений притулку через порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку. 11 червня 2019 влада США направила у Велику Британію офіційний запит про екстрадицію Джуліана Ассанжа.

Спочатку британський суддя постановив, що 50-річного Ассанжа не слід депортувати, заявивши, що його психічне здоров’я є у небезпеці, якщо його засудять і триматимуть у в’язниці суворого режиму. Але це рішення було скасоване після того, як США надали запевнення, що він може бути переведений до Австралії для відбування будь-якого покарання.

У нього є 14 днів, щоб подати апеляцію до Високого суду Лондона, який має дати схвалення для оскарження, а опісля може звернутися до Верховного Суду Сполученого Королівства та Європейського суду з прав людини. У США йому загрожує довічне ув'язнення.

«WikiLeaks» — міжнародна організація, яка займається оприлюдненням таємної інформації. Джерела інформації завжди залишаються анонімними. Організацію у 2006 році заснував австралієць Джуліан Ассанж.