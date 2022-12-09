Перший ескіз британського винищувача нового покоління Tempest

Велика Британія об'єднає зусилля з Італією та Японією для розроблення винищувача наступного покоління, що використовуватиме штучний інтелект для ведення бойових дій. Про це повідомляє Sky News.

Для роботи створиться Глобальна бойова авіаційна програма. Її мета полягає в тому, щоб літак, який отримав попередню назву Tempest («Буря»), що прийде на зміну Typhoon («Тайфун»), став літаком нового покоління, який буде введений в експлуатацію до 2035 року, з такими можливостями, як повністю автономне управління, передові датчики, новітня зброя та інноваційні системи передачі даних.

Технології управління жестами і стеження за очима зможуть вимірювати робоче навантаження пілота, виявляючи втому і розумове напруження. Вбудований штучний інтелект дасть змогу літаку залишатися в бою, якщо пілот втратить свідомість.

У кабіні пілота не буде жодного циферблата, а передові технології зроблять літак практично невидимим для радарів. Готовий винищувач у повітрі супроводжуватимуть безпілотні дрони, які розробники називають adjuncts (доповнення). Вони зможуть брати ракети, якими озброять винищувач, і самі запускати їх по цілям з зручнішої позиції.

Відомо, що уряд Великої Британії вже виділив на розробку Tempest 2 мільярди фунтів стерлінгів. Не виключається, що сума витрат збільшиться до того моменту, коли літак буде готовий.