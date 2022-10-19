Заміна генералів не допомогла армії РФ покращити бойові характеристики

Через вісім місяців після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну основні елементи російського військового керівництва функціонують дедалі гірше. За даними розвідки, які наводить міністерство оборони Великої Британії, на тактичному рівні майже напевно спостерігається загострення нестачі кваліфікованих молодших офіцерів для організації та керівництва новомобілізованими резервістами.

«Очевидці свідчать, що 15 жовтня 2022 року товариш по службі розстріляв 11 російських солдатів під Бєлгородом після того, як офіцер образливо висловився на адресу новобранців з-поміж національних меншин. Погане керівництво нижчого рівня, ймовірно, погіршує низький моральний дух і згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських сил», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чотири з п'яти генералів, які безпосередньо керували вторгненням у лютому 2022 року, наразі звільнені. Їхня заміна наразі мало допомогла покращити бойові характеристики Росії.

«Відсутність безперервності командування, ймовірно, буде більш руйнівним, ніж у західній армії, оскільки згідно з російською доктриною розробка планів здебільшого залежить від командира особисто, а не як колективної роботи штабу», – додали в британській розвідці.

Зазначимо, що раніше британська розвідка констатувала, що новому командувачу об'єднаного угруповання окупаційних військ в Україні Сєргею Суровікіну буде складно виконати політичні завдання Кремля через нестачу ресурсів та суперечки між кількома «фракціями» у міноборони РФ.