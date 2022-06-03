За 100 днів від початку повномасштабного вторгнення Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі в Україні. Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні та погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі. Про це йдеться у новому розвідувальному огляді Міноборони Британії, який присвячений 100 дням війни.

У міністерстві констатували, що російським військам не вдалося досягти своїх початкових цілей із захоплення Києва та українських центрів влади. До відбиття наступальних операцій Росії призвели стійкий український опір та нездатність убезпечити аеродром Гостомеля у перші 24 години.

«Росія зараз досягає тактичного успіху на Донбасі, російські сили створили та зберегли імпульс і нині, схоже, володіють ініціативою над українським опором», – йдеться у зведенні, повідомляє «Європейська правда».

В огляді також зазначено, що Росія контролює понад 90% Луганської області. Ймовірно, у найближчі два тижні може встановити там повний контроль.

Таких тактичних успіхів Росії вдалося досягти внаслідок значних втрат ресурсів і концентрації сил та вогню на одній частині загальної кампанії. Проте водночас РФ не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках і всі вони перейшли до оборони.

«Порівняно з початковим планом Росії, жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла хоч якогось успіху, їй будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще значний час», – зазначено в огляді.