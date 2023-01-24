Будівля російського генштабу

Звільнення російського генерал-полковника Михаїла Теплінського з посади одного з ключових оперативних командирів військами Росії в Україні вказують на наявність значних розбіжностей у вищому військовому керівництві РФ і дій очільника російського генштабу та командувача окупаційними військами в Україні Валєрія Гєрасімова. Про це міністерство оборони Великої Британії повідомило у з посиланням на дані розвідки.

Як розповіли у відомстві, з цієї ж причини в Росії провели ротацію воєначальників, понизивши або підвищивши на посадах навіть тих, хто раніше був розкритикований через невдачі окупантів на фронті.

Теплінський був офіцером, який відповідав за порівняно успішне виведення російських військ із заходу від Дніпра у листопаді 2022 року. Причому він отримав високу оцінку в РФ як «здатний та прагматичний командир». Нині ж залишається незрозумілим, чи зберігає він свої додаткові повноваження як глава повітряно-десантних військ (ПДВ) Росії.

На думку розвідки, новий командувач путінськими загарбниками Валєрій Гєрасімов таким чином намагається збудувати власну ієрархію ведення війни. Існує реальна ймовірність того, що дебати щодо завдань, які були дані цьому роду військ РФ, сприяли звільненню генерал-полковника. Адже російських десантників часто командири окупантів використовували в Україні для утримання позицій, які традиційно приділяли мотострілецькій піхоті.

«Звільнення Теплінського, ймовірно, є ще однією ознакою розбіжностей, що продовжуються, у вищій ієрархічній ланці російської операції, оскільки генерал Герасимов намагається нав'язати кампанії свою особисту владу», – припустили в розвідці Британії.

Як інформував ZAXID.NET, російський генерал Валерій Гєрасімов поскаржився на інтенсивність боїв в Україні. Він визнав, що система в РФ не була підготовлена до реалій відправлення «мобілізованих» на фронт, а ще заявив, що їм доводиться боротися з «усім колективним Заходом».