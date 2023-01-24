Валєрій Гєрасімов є командувачем об'єднаного угруповання військ РФ в Україні

Очільник російського генштабу та командувач окупаційними військами в Україні Валєрій Гєрасімов поскаржився на те, що інтенсивність військових дій під час війни в Україні поставила російські війська в умови, з якими вони не стикалися в історії сучасної Росії. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на інтерв’ю Гєрасімова для російських ЗМІ.

«Необхідно зазначити, що система мобілізаційної підготовки в нашій країні виявилася не повністю адаптованою під нові сучасні економічні відносини. Тому довелося все виправляти на ходу», - заявив він.

За словами Гєрасімова, під час часткової мобілізації російській владі вдалось залучити до армії 300 тис. громадян.

Начальник російського генштабу також зазначив, що сучасна Росія не знала «такого рівня та інтенсивності військових дій». При цьому він повторив уже традиційну для російської пропаганди мантру про те, що нібито в Україні росіяни воюють не з українцями, а з усім «колективним Заходом».

Нагадаємо, раніше російське міноборони заявило, що Сєргея Суровікіна зняли з посади командувача «об'єднаного угруповання військ» в Україні, на цей пост призначено начальника генштабу РФ Валєрія Гєрасімова. Суровікін став його заступником.

У міноборони РФ назвали цю ротацію «підвищенням рівня керівництва». Там заявили, що нові призначення пов'язані з «розширенням масштабу розв'язуваних задач» і «необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ».

Натомість розвідка Великої Британії вважає, що зміна керівництва війною Росії в Україні свідчить про визнання РФ того, що її кампанія не відповідає її ж стратегічним цілям.