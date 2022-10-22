Росія продовжує шукати шляхи відновлення сполучення через Дніпро у Херсонській області після пошкодження Антонівського мосту ударами ЗСУ. За інформацією британської розвідки, окупанти завершили будівництво баржевого мосту біля Херсона.

«Російські війська продовжують зміцнювати пункти пропуску через Дніпро, а також завершили будівництво баржевого мосту поряд із пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні. Попри те, що використання важких баржевих мостів майже напевно входило у плани радянської епохи для операцій у Європі, цілком імовірно, що це перший випадок за кілька десятиліть, коли російським військовим доводиться використовувати цей тип мосту», – повідомило з посиланням на дані розвідки Міністерство оборони Великої Британії.

У відомстві зазначили, що використання цивільних барж може надати Росії «додаткові матеріальні та матеріально-технічні переваги», оскільки під час вторгнення вона втратила велику кількість військового мостового обладнання та інженерного персоналу.

«Якщо баржевий міст зазнає пошкоджень, майже напевно, Росія намагатиметься швидко відремонтувати або замінити пошкоджені ділянки, оскільки їхні сили та пункти пропуску через річку Дніпро зазнають дедалі більшого тиску в Херсоні», – додали у міністерстві.

Раніше в британській розвідці заявили, що окупантам буде важко втекти з Херсона.

Нагадаємо, на початку вересня окупаційна влада Херсонщини припинила спроби відновити Антонівський міст, який був пошкоджений внаслідок влучних обстрілів ЗСУ.