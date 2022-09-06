Антонівський міст вже неодноразово ставав ціллю точних влучань ЗСУ

Представник окупаційної влади Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що наразі не планують вживати нових заходів для відновлення Антонівського моста. За його словами, наразі міст повністю закритий. Він додав, що мости їх «не дуже цікавлять», адже є переправи.

«Поки що Антонівський міст ніхто не відновлює, тому що немає сенсу, доцільність відсутня», — повідомив окупаційний «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Кирило Стремоусов, інформує ТАСС.

Наразі Антонівський міст повністю непроїзний. Така сама ситуація з мостом у Новій Каховці.

Зазначимо, що на Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, лишились тільки пішохідні переходи. Мости ЗСУ зруйнували за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS. 5 вересня під час брифінгу начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк зазначила, що усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, а сили оборони півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.

Антонівський міст з'єднує Херсон з лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню. Загальна протяжність 1366 метрів, загальна ширина — 25 метрів. Цей міст є ключовим для постачання російським загарбникам військовослужбовців та військової техніки з окупованого Криму до Херсона. Раніше у британській розвідці зазначали, що контроль над переправами через Дніпро стане головним фактором у результаті бойових дій на півдні України, а Антонівський міст – це ключова вразливість окупантів на Херсонщині.