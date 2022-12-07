Російська влада просуває оборонні приготування для розпалювання патріотичних почуттів

Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та всередині Бєлгородської області, щоб ймовірно, «розпалити патріотичні почуття» у населення на тлі вигаданої загрози вторгнення українських сил. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У відомстві нагадали, що раніше губернатор Білгорода оголосив про створення місцевих «загонів самооборони».

Повідомлення про копання траншей у Бєлгороді надходять як мінімум з квітня 2022 року, але нові конструкції, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для відбиття механізованого нападу.

За даними британської розвідки, існує реальна можливість того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній території Росії для розпалювання патріотичних почуттів.

«Однак це, ймовірно, ілюструє щиру (але помилкову) віру деяких осіб, які ухвалюють рішення в Росії, у те, що існує реальна загроза вторгнення українських сил», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Міноборони Британії вважають, що нестача стратегічної оцінки є однією з критичних слабких сторін центральної російської урядової архітектури: про що свідчить початкове рішення Росії вторгнутися до України.

«Безпристрасний офіційний аналіз майже напевно часто нівелюється тенденцією до групового мислення та політично доцільних висновків», – додали в британській розвідці.