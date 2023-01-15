Підняти призовний вік в Росії до 30 років планують уже цієї весни

У Росії хочуть підняти призовний вік з 27 до 30 років, щоб забезпечити збільшення чисельності збройних сил без офіційного оголошення про продовження «часткової мобілізації». Про це повідомили в Міноборони Великої Британії з посиланням на дані аналітиків свого розвідувального управління.

Як повідомляється, 12 січня, голова комітету держдуми Росії з оборони Андрей Картаполов, запропонував збільшити верхній вік призову на військову службу з 27 до 30 років навесні 2023 року. Він зазначив, що цей крок має на меті забезпечити оголошене раніше збільшення чисельності російських збройних сил на 30%.

Дещо раніше президент Росії Владімір Путін заявив, що підтримує ініціативу збільшення призовного віку.

«Існує реальна ймовірність того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для звичайного призову може зміцнити особовий склад, доступний для війни в Україні. Водночас це виглядатиме менш тривожним для населення, ніж оголошення нового раунду «часткової мобілізації», – дійшли висновку в розвідці Британії.

Нагадаємо, що раніше в ГУР Міноборони України повідомляли, що Російська Федерація готується мобілізувати ще до 500 тис. військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тисяч, яких було призвано у жовтні.

Водночас у Центрі національного спротиву повідомили, що на захоплених територіях Донеччини і Луганщини російські окупанти складають списки школярів, яких можна буде мобілізувати після досягнення повноліття. Крім того, там повідомили, що росіяни готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Горлівці Донецької області. Там планують залучити дві тисячі чоловіків для війни проти України.

Також українська розвідка повідомила, що Росія переводить економіку на «воєнні рейки», що вказує на підготовку російської влади на чолі з Владіміром Путіним до довготривалої війни.