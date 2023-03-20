Бої в Авдіївці, березень 2023

Військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії відзначила тактичну схожість ситуації, яка складається під Авдіївкою Донецької області, із тривалою обороною Бахмута. Відповідна інформація міститься в її звіті від 20 березня.

Аналітики розвідки зазначили, що тактично ситуація під Авдіївкою нагадує те, що відбувається з обороною Бахмута – українські військові продовжують організовану оборону міста, але їхні шляхи постачання під дедалі більшою загрозою через те, що російські війська намагаються зайти з флангів.

«За останні три тижні "повзучий" наступ російських сил досягнув певних успіхів», – йдеться у звіті.

За інформацією розвідки, під Авдіївкою у бойових діях з російського боку задіяний переважно 1-й армійський корпус маріонеткової «ДНР». Для багатьох із них це добре знайома місцевість. Сама Авдіївка зазнала великих руйнувань.

«Територію Авдіївського коксохімічного заводу, скоріш за все, розглядатимуть як особливо зручне для ведення оборони місце у подальших бойових діях», – припустили у британській військовій розвідці.

Зауважимо, що Авдіївка страждає від бойових дій з 2014 року. Однак після початку повномасштабної війни бої посилилися і тепер у місті відсутні вода, електрика, тепло- та газопостачання.

Нагадаємо, раніше ISW повідомляв, що Україна отримала шанс провести контрнаступ на Донбасі.