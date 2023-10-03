На Буковині в місті Сторожинець жінка випала із четвертого поверху багатоквартирного будинку. Нещасний випадок трапився 2 жовтня після обіду. Медики бригади швидкої допомоги, які прибули на виклик, лише констатували смерть жительки Сторожинця.

Про те, що жінка випала з вікна будинку в поліцію і на швидку допомогу повідомили місцеві жителі. «Біля під'їзду будинку у м. Сторожинець виявили тіло жінки без ознак життя. Попередньо поліцейські з'ясували, що загибла – 36-річна буковинка отримала травми несумісні з життям внаслідок падіння з вікна сходинкового майданчика між 4 та 5 поверхом», – повідомили в поліції ZAXID.NET 3 жовтня.

Медики швидкої допомоги, які приїхали на виклик, намагалися реанімувати жінку, однак спроби виявилися безуспішними. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу. Водночас у відділі комунікації Нацполіції у Чернівецькій області зазначають, що за цим фактом поліцейські внесли відомості до ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою «самогубство»).