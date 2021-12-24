Три дози китайської вакцини CoronaVac проти Covid-19, яка широко використовується і в Україні, не виробляють потрібного рівня антитіл для боротьби зі штамом «Омікрон». Аналіз дослідників з Гонконгу показав, що вакцина Pfizer була ефективнішою, повідомила агенція Reuters з посиланням на дослідження науковців з Університету Гонконгу та Китайського університету Гонконгу, яке профінансував Фонд охорони здоров’я і медичних досліджень та уряд Гонконгу.

Результати показали, що дві дози вакцин CoronaVac або Pfizer забезпечують дуже слабку захисну реакцію проти штаму «Омікрон». Водночас Третя доза вакцини Pfizer, введена тим, хто отримав дві дози Pfizer або CoronaVac, забезпечує потрібну кількість антитіл проти цього штаму. А ось третя доза CoronaVac, введена тим, хто отримав дві попередні дози CoronaVac, не забезпечує належного рівня антитіл.

У заяві не вказано, скільки зразків було використано для аналізу.

Гонконг використовує вакцини від Sinovac і Pfizer-BioNTech. Але люди у віці 12-17 років мають право вакцинуватися лише вакциною Pfizer.

Раніше Pfizer заявила, що три дози її вакцини надають необхідний рівень захисту від «Омікрону».