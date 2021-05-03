З початку червня всі громадяни Чехії віком від 16 років можуть отримати вакцину проти коронавірусу, але за умови підтримання темпів вакцинації на тому ж рівні, що й зараз. Про це повідомив прем’єр-міністр республіки Андрій Бабіш у відеозверненні.

«У червні ми відкриємо вакцинацію для будь-якого віку. Якщо запасів вакцини вистачить, ми зможемо щотижня знижувати вікову планку на п'ять років», – заявив Бабіш.

Він уточнив, що вакцинація для будь-якого віку стане можливою, якщо темпи вакцинації в країні не знизяться. Починаючи з п'ятого травня зареєструватися на вакцинацію зможуть жителі Чехії у віці від 50 до 54 років. За попередніми оцінками, таких буде приблизно 690 тис. людей.

Бабіш зазначив, що Чехія замовила загалом майже 27 млн доз вакцини (при чисельності населення 10,7 млн), з яких 14 млн – у компанії Pfizer/BioNTech, якою зараз вакцинують більшість жителів.

Наразі Чехія посідає 19 місце за кількістю підтверджених випадків коронавірусу у світі. Там виявили 1,6 млн випадків інфікування, 29 343 людини померли.

За даними Міністерства охорони здоров’я Чехії, понад 3 млн людей отримали одну дозу вакцини, більш як мільйон – обидві дози. Тобто, у країні вже 9,5% населення повністю щеплені від Covid-19.

Від 3 квітня в країні починають пом’якшувати карантинні обмеження.