«Волиньобленерго» скоротило періоди знеструмлень після звернення ОВА

Волинська обласна військова адміністрація звернулася до «Волиньобленерго» з проханням скоротити тривалість планових відключень електроенергії. Відтепер час одного знеструмлення не перевищуватиме п’яти годин. Про це стало відомо під час оперативної наради 19 січня, повідомили в обласній раді.

Виконувач обов’язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк зазначив, що з огляду на період низьких температур, який триватиме щонайменше до кінця тижня, обласна влада ініціювала коригування графіків відключень, аби жителі області могли комфортніше пережити морози.

За словами керівника «Волиньобленерго» Сергія Севідова, відповідні зміни вже внесли. Відтепер тривалість одного планового знеструмлення, залежно від черги, не перевищуватиме п’яти годин. Він також наголосив, що компанія провела додаткову роботу, щоб уникнути порушень графіків і зауважив, що ситуація в енергосистемі області залишається складною.

Під час наради також обговорили роботу житлово-комунального господарства в умовах холодної погоди. Директор департаменту ЖКГ та капітального будівництва ОВА Даніїл Масич повідомив, що критичних ситуацій в області не зафіксували, житловий фонд і соціальна сфера повністю забезпечені теплом. Для стабільної роботи системи теплопостачання задіяні сім когенераційних установок, а також 260 генераторів загальною потужністю 20 МВт. В області сформовано 10-денний запас палива, резервне обладнання та аварійні бригади.

Крім того, на Волині розгорнули 36 пунктів незламності, ще 12 готові облаштувати за потреби. Водночас, за інформацією керівника ДСНС Мирослава Дем’янчука, через використання нетипових обігрівальних приладів в області зросла кількість пожеж у житловому секторі.