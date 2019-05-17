Через останню серію культового серіалу «Гра престолів» 10 млн американців не вийдуть на роботу

27,2 млн американців пропустять роботу повністю, запізняться, будуть працювати віддалено

Понад 10 млн американців не вийдуть на роботу, щоб подивитися останню серію популярного серіалу «Гра престолів» у понеділок, 20 травня. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на компанію з управління персоналом Kronos Incorporated.

Як показало соцопитування, проведене The Harris Poll, 27,2 млн американців пропустять роботу повністю, запізняться, будуть працювати віддалено або будуть менш продуктивними, ніж зазвичай.

10,7 млн опитаних розповіли, що пропустять роботу, щоб стати «свідками сходження на Залізний трон і відсвяткувати це» або «впоратися з негативними емоціями». З них 5,8 млн службовців планують взяти вихідний, лікарняний або відгул.

Близько 2,9 млн планують запізнитися на роботу в понеділок вранці, а 3,4 мільйона працюватимуть віддалено, хоча зазвичай вони цього не роблять.

«Останній сезон «Гри престолів» вже підірвав продуктивність 20,4 млн американців», йдеться в дослідженні. 4,4 млн працівників пропустили роботу спеціально для повторного перегляду епізодів. 7,3 млн працівників зізналися, що взяли лікарняний або вихідний, щоб пропустити роботу в понеділок саме тому, що вночі вони дивилися «Гру престолів».

«Багато шанувальників серіалу кажуть, що навіть під час роботи їхні думки як і раніше перебувають у Вестеросі: 12,7 млн працівників зізналися, що вони проводять по п'ять або більше годин на тиждень, обговорюючи, читаючи або публікуючи в інтернеті інформацію про Game of Thrones, тоді як як ще 16,5 мільйона сказали, що витратили від однієї до чотирьох годин, роблячи те саме», - наголошується в повідомленні.

Опитування проведено онлайн з 7 по 9 травня 2019 року серед 1090 зайнятих дорослих американців у віці від 18 років і старше.