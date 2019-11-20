Через ремонт ділянки на трасі Львів-Пустомити-Меденичі на день обмежать рух поблизу с. Колодруби

Через ремонт дороги перекриють рух транспорту

У середу, 20 листопада, через проведення капітального ремонту на трасі Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі тимчасово обмежать рух транспорту. Рух перекриють орієнтовно із 9:00 до 16:00. Об'їзд відбуватиметься через села Вербіж та Мала Горожанка. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

«20 листопада будуть проводитися роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного дорожнього покриття на підходах до мостового переходу, км 41+330, поблизу с. Колодруби на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі. Зараз тривають роботи з влаштування підходів до моста. Цю ділянку раніше пропустили через ремонт самого моста. Об'їзд здійснюватиметься через населені пункти Вербіж та Мала Горожанка. Рух планують відновити близько 16:00», – повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

Фото Служби автомобільних доріг Львівщини

У вівторок, 19 листопада, на цій ділянці влаштували основу та нижній шар асфальтобетонного дорожнього покриття.

Також, як повідомили у відомстві, ділянка капітального ремонту – від с. Велика Горожанка до смт. Меденичі. До с. Колодруби вже виконали роботи з поширення проїзної частини, влаштування конструктивних шарів асфальтобетонного покриття з попереднім посиленням основи. Також тривають ремонтні роботи на мостових переходах. Одночасно в межах капітального ремонту ремонтують пам'ять мостів. Також на ділянці, де вже влаштовані всі шари асфальтобетонного дорожнього покриття, наносять горизонтальну дорожню розмітку з холодного пластику.

До слова, цю дорогу ремонтують в межах інвестпроекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області». Загалом автодорогу Львів – Пустомити – Меденичі ремонтуватимуть до 2020 року.

Нагадаємо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, дорогу протяжністю 47 км зі Львова до Меденич почали ремонтувати у листопаді 2016 року. У 2017 році Служба автомобільних доріг у Львівській області замовляла капітальний ремонт двох ділянок дороги Львів – Пустомити – Меденичі, протяжністю 27 км за понад 380 млн грн. А торік 10 км дороги Щирець – Меденичі «Онур» почав ремонтувати за 225 млн грн. У березні цього року процес ремонту дороги Львів – Меденичі оглянув тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман.