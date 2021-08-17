Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної аварії п’яного водія Mitsubishi Lancer. Унаслідок ДТП загинула молода дівчина, а її неповнолітня сестра травмувалась. Водія ув’язнили на п’ять років тюрми та зобов’язали виплатити 400 тис. грн.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась на початку червня 2018 року. Пізно ввечері 2 червня двоє сестер разом зі своїми подругами пішли в нічний клуб у смт Журавно. Після вечірки до них підійшли знайомі хлопці та запропонували підвезти їх додому. Компанія була велика, тому люди сіли у два різних авто. Дівчата поїхали у авто Mitsubishi Lancer, водій якого їхав з суттєвим перевищенням швидкості і спричинив ДТП, в’їхавши у дерево. Унаслідок аварії одна дівчина загинула, а її неповнолітня сестра травмувалась. Вік обвинуваченого та потерпілих у вироку суду не вказаний.

За свідченнями очевидців, водій Mitsubishi Lancer їхав з суттєвим перевищенням швидкості. Потерпіла, що вижила у цій ДТП, сиділа на передньому сидінні та заявила у суді, що водій їхав зі швидкістю 130 км/год. Згідно з висновком медиків, водій був у стані алкогольного сп’яніння. У суді винуватець ДТП частково визнав свою провину.

Дослідивши матеріали справи, суддя Назар Янів визнав водія Mitsubishi Lancer винним у вчиненні смертельної ДТП та ув’язнив на п’ять років тюрми. Його також зобов’язали виплатити матері сестер 400 тис. грн моральної компенсації. На вирок може бути подана апеляція.