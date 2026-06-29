У Львові посилили режим роботи комунальних служб

У Львові через спеку вулиці поливатимуть водою. Робитимуть це щогодини. Про це у понеділок, 29 червня, повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко.

«Запроваджуємо посилений режим роботи комунальних служб. Провели оперативну нараду з головами районів. Сьогодні очікуємо до 38° тепла. Щогодини місто поливатимуть всі наявні поливальні машини, також буде задіяно приватну техніку. Окрім того, вдячні також Головне управління ДСНС України у Львівській області за допомогу», – написав Андрій Москаленко.

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Мешканців закликають берегти себе: без нагальної потреби не перебувати під прямим сонцем у найспекотніші години, обов’язково мати із собою воду або користуватися міськими питними фонтанами. Також львів’ян просять подбати про безпритульних тварин – залишати біля будинків, магазинів чи офісів миски з чистою водою, щоб вони могли втамувати спрагу.

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Нагадаємо, у Львові вже протягом кількох днів фіксують температурні рекорди. У суботу, 27 червня, максимальна температура повітря досягла +32,4°С. А у неділю, 28 червня, максимальна температура становила 35,8° тепла.